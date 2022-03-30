تسريبات – شاهد تصميم هاتف ون بلس المرتقب OnePlus 10R!

مؤخراً ظهرت تسريبات جديدة تفيد بأن العلامة التجارية الصينية التابعة لشركة BBK Electronics تستعد من أجل الإعلان عن ساعة OnePlus Watch 2 ولكننا في الواقع لم نأتي للتحدث عن الساعة وإنما للحديث عن هاتف OnePlus 10R الذي من المفترض أن يحل محل هاتف العام الماضي OnePlus 9R.

يُقال أنه من المحتمل أن يتم إطلاق في السوق الهندية قريباً وأن الهاتف في حيز الاختبار في الوقت الحالي. ستكون هناك بعض التغييرات على وحدة الكاميرا الخلفية وكاميرا الشاشة المثقوبة الأمامية.

اعتمدت شركة OnePlus على مخطط زمني مختلف هذه المرة مع هواتفها الرئيسية. حيث كان من المعتاد أن تُطلق الشركة الصينية الإصدار القياسي من سلسلة هواتفها الرئيسية جنباً إلى جنب مع نسخة احترافية.

ولكن كل ما حصلنا عليه حتى الآن هو النسخة الاحترافية فقط OnePlus 10 Pro والتي تم إطلاقها في الصين فقط، ولكن في الوقت الحالي هذا الهاتف قيد الطلب المُسبق في بعض المناطق الأخرى والتي من بينها الولايات المتحدة الأمريكية.

تسريب جديد يستعرض تصميم هاتف OnePlus 10R

ربما يكون هذا الوقت هو الوقت المناسب للاستعداد من أجل إطلاق OnePlus 10R – للأسف الشديد لا نعلم متى سيأتي الطراز القياسي في السلسلة OnePlus 10 – في الواقع نحن لا نعلم مما إذا كان هناك حتى هاتف OnePlus 10 قيد التنفيذ أم لا نظراً لأن الشركة لم تتطرق للحديث عن هذا الهاتف مُطلقاً ولم نحصل على أي تسريبات حوله حتى هذه اللحظة.

نعم، قد تكون هذه أخبار سيئة لمن ينتظرون أو يرغبون في الحصول على الهاتف ولكنها للأسف الشديد الحقيقة المؤلمة – على الأقل حتى الآن.

والآن كل ما لدينا هو عبارة عن رسم بياني أو صور أولية لنسخة OnePlus 10R التي يبدو من خلالها أن الهاتف كبير الحجم وسيأتي في إطار صندوقي الشكل مشابه لنفس التصميم الذي رأيناه على سلسلة Redmi Note 11 التي تم إطلاقها في الصين وسيكون لديه أزرار مادية على كلا الجانبين.

الجزء الوحيد المرئي بوضوح للعين المجردة هو الجزء الخلفي وبالضبط وحدة الكاميرا الخلفية والتي تشبه إلى حد كبير نفس وحدة الكاميرا على هاتف Realme GT Neo 3 وليس هذا فقط بل إن وحدة الكاميرا ليست متصلة بالإطار الجانبي للهاتف أيضاً.

الأمر الغريب الأخر هو أنه كان من المعتاد أن تضع شركة OnePlus فتحة الكاميرا الأمامية المثقوبة في الركن العلوي الأيسر من الشاشة، ولكن بناءً على الصور المُسربة فمن الواضح أن الهاتف الجديد سيأتي بفتحة كاميرا مثقبة في مركز منتصف الشاشة.