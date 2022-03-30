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مخلوق غريب الشكل يثير القلق على الشواطئ الأسترالية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فوجئ الأسترالي أليكس تان أثناء سيره على شاطئ ماروشيدو الواقع على ساحل صن شاين في كوينزلاند الأسترالية بوجود مخلوق غريب الشكل جرفه البحر إلى الشاطئ.

وقام الرجل الأسترالي بتصوير مقطع فيديو للمخلوق الذي يملك جمجمة شبيهة بجماجم السلاحف، وأطرافًا طويلة، وذيلاً مترهلاً ومخالب، ونشره على حسابه في انستغرام وقال إن هذه المرة الأولى في حياته التي يرى فيها مثل هذا الحيوان على الشاطئ.

وحظي المقطع بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوقع بعض المعلقين أن يكون الحيوان الغريب الشكل إما كنغر بري أو والابي بسبب حجمه الصغير وصفاته الشكلية.

يذكر أن الشواطئ الأسترالية شهدت خلال السنوات الماضية انجراف عدد كبير من الحيوانات غريبة الشكل والتي أثارت قلق الناس ودهشتهم.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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