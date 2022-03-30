ولادة حيوان طمارين الأسدي النادر في حديقة حيوان أمريكية

أعلنت حديقة حيوان جيرسي الأمريكية ولادة أنثى من حيوان طمارين الأسدي المهدد بالانقراض.

وقال المسؤولون في الحديقة إن المولودة الجديدة التي أطلق عليها اسم جريس قد وصلت للحديقة في ديسمبر الماضي، وتمت رعايتها من قبل فريق مختص لأنها كانت ضعيفة وغير قادرة على الإمساك بوالدتها.

وأشار أحد المسؤولين في الحديقة إلى أن والدة جريس تعد الأنثى الوحيدة من حيوان طمارين الأسدي التي تتكاثر خارج البرازيل، وقال إن المولودة الجديدة ستُساهم بشكلٍ كبير في الحفاظ على جنسها.

يذكر أن الغابات الأطلسية في البرازيل تعد الموطن الأصلي لحيوانات طمارين الأسدي التي لم يبقَ منها سوى حوالي ألف أسد بسبب تدمير موطنها الأصلي من قبل البشر.

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