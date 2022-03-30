فاطمة الحوسني تروج لمسلسل عالي المقام

بدأت الفنانة الإماراتية فاطمة الحوسني، الترويج لمسلسلها الرمضاني الجديد “عالي المقام”، حيث قامت بنشر بوستر لها من العمل على حسابها في إنستغرام، وعلّقت عليه بالقول “عالي المقام” في رمضان.

وقالت إنّ المسلسل الجديد سيُظهر ملامح الوطن والمكان، من خلال شخصيات عصرية تعيش بين الناس وتُعبّر عن حالتهم.

وستدور أحداث هذا المسلسل حول شاب ثري، يحقق نجاحاً وشهرةً كبيرة في مجال الطهي.

ومسلسل عالي المقام من تأليف محمد حسن أحمد، وإخراج باسم شعبو، وبطولة نخبة من نجوم الدراما الخليجية أمثال سارة السعدي، فاطمة الحوسني، ماجد الكعبي، ريم سليمان، فاتن أحمد، خديجة سليمان، طلال مارديني، ريم حمدان، ياسر النيادي، وغيرهم من الفنانين.

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