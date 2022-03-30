جوجل تزيل محتوى الأفلام والعروض التلفزيونية من متجر Play Store!

العديد من المستخدمين من جميع أنحاء العالم يعتمدون على متجر Google Play من أجل شراء العديد من العناصر وهذا يتضمن بالطبع الأفلام والعروض التلفزيونية. ولكن يبدو أن عملاق التكنولوجيا الأمريكي يريد تغيير طريقة شراء واستئجار المحتوى الترفيهي من الآن فصاعداً.

ربما قد يكون الأمر مُفاجئاً لبعض الأشخاص، ولكن يجب علينا الاستعداد من أجله لأن شركة جوجل ستقوم فعلياً بإزالة كل من قسم الأفلام Movies وقسم العروض التلفزيونية TV Shows من متجر جوجل بلاي.

في الماضي، عندما كنا نريد شراء فيلم ما أو عرض تلفزيوني جديد من خدمات جوجل، كنا نضطر على استخدام تطبيق Movies الخاص بجوجل ولكن الشركة قررت أن تُلغي هذا الأمر تدريجياً وبدلته بتطبيق Google TV.

ولكن بالرغم من ذلك، يمكنك دائماً التوجه مباشرةً إلى متجر جوجل بلاي من أجل شراء محتوى الأفلام والعروض التلفزيونية دون أن تعتمد بأي شكل من الأشكال على التطبيقات المخصصة. الأمر لم يكن يهم الشركة لأن جميع الأموال تذهب في النهاية إلى نفس المصدر، جوجل.

جوجل تزيل قسم الأفلام والعروض التلفزيونية من متجر جوجل بلاي

الآن، وبناءً على تقارير رسمية من شركة جوجل، فإن كل من قسم الأفلام والعروض التلفزيونية سيختفي من متجر جوجل بلاي. وبالتالي سيكون السبيل الوحيد أمامك من أجل شراء المحتوى هو تطبيق Google TV.

تحاول شركة جوجل أن تدفع بخدمة وتطبيق Google TV منذ نشأته وهذا الأمر كان واضحاً للغاية منذ أن قررت إلغاء خدمة وتطبيق Movies App واستبداله بتطبيق Google TV.

وهذا يعني أنه عندما تحتاج إلى شراء فيلم أو عرض تلفزيوني جديد فستكون مُضطراً على استخدام تطبيق Google TV فقط. بالتأكيد هي ليست مشكلة على الإطلاق لأن جميع هواتف الأندرويد تأتي حالياً وعليها بالفعل تطبيق Google TV مثبت بشكل مسبق.

ولكن حتى الآن لم يتغير الكثير في واجهة متجر جوجل بلاي، فعند الذهاب إلى قسم التلفزيون أو الأفلام سيتم تحويلك مباشرةً إلى تطبيق Google TV.

لا داعي من القلق إطلاقاً بشأن مشترياتك السابقة، لأنه عندما تنتقل إلى تطبيق Google TV سوف ترى جميع عمليات الشراء السابقة التي أتممتها مع جوجل. في الواقع أنت لن ترى جميع الأشياء التي اشتريتها من جوجل بلاي فسحب، وإنما سترى أيضاً المشتريات التي أتممتها على يوتيوب.