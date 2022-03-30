غوغل تصدر تحديثاً لكروم لعلاج ثغرة برمجية خطيرة

تستعد شركة غوغل الأمريكية، لإطلاق تحديثات برمجية لمتصفح كروم بهدف حماية المستخدمين من ثغرة برمجية تُدعى CVE-2022-1096، تسمح للقراصنة شن هجمات إلكترونية عليهم.

وبحسب التسريبات الواردة من الشركة الأمريكية، فإنّ التحديث الجديد سيحمي من ثغرات يوم الصفر التي يمكن للقراصنة استخدامها في اختراق حسابات المستخدمين.

وبحسب التقارير، فإنّ الثغرة تؤثر على آلية عمل برمجيات Java Scrip، بالإضافة إلى إمكانية استغلالها من أجل معرفة حركة بيانات مستخدمي الإنترنت، وتثبيت برمجيات خبيثة في أجهزتهم لسرقة بيانات متصفح كروم لديهم.

من جانبها أكدت غوغل وجود هذه الثغرة دون أن تُقدّم أي معلومات حولها، وقالت إنّها سترسل تحديثاً لسدّها.

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