ابل لن تقوم بإصلاح هواتف الايفون المسروقة بعد الآن

من الآن فصاعداً سوف تتوقف فروع متاجر ابل ووكلائها عن إصلاح هواتف الايفون المُبلغ عنها أنها مفقودة أو مسروقة.

سيكون جزء من الفحص المبدئي للايفون مراجعة بيانات الايفون على موقع GSMA Device Registry لسجلات الأجهزة عندما يحضر عميل ما جهازه للإصلاح.

هذا التغيير الجديد جاء بحسب مذكرة داخلية تم توزيعها على كافة موظفي ابل المعنيين بالأمر، وإخطار الوكلاء المعتمدين كذلك.

الـ GSMA Device Registry عبارة عن قاعدة بيانات عالمية مصممة خصيصاً للأشخاص الذين فقدوا هواتفهم ومن خلالها يمكن الإبلاغ عن فقدان الجهاز أو سرقته.

إذا رأى أحد الفنيين المختصين بعملية الإصلاح رسالة في أنظمة MobileGenius أو GSX – وهي أنظمة داخلية خاصة بموظفي ابل – تشير إلى أنه تم الإبلاغ عن فقدان الجهاز، فسوف يقومون برفض عملية الإصلاح.

وفقًا لمذكرة ابل، يجب أن تساعد السياسة الجديدة في تقليل كمية هواتف الايفون المسروقة التي يتم إحضارها إلى ابل للإصلاح.

بالفعل موظفو متاجر ابل ووكلائها المعتمدون يرفضون إصلاح هواتف الايفون المفعل عليها خدمة إيجاد الايفون Find My iPhone لأنه بمجرد سرقتها أو فقدانها يستطيع المالك الأصلي تعطيل الايفون وبالتالي لن يستطيع فني الإصلاح التعامل مع الجهاز.

هذه السياسة الجديدة من شأنها حظر عمليات الإصلاح على هواتف الايفون المفقودة التي لم تفعل خدمة Find My iPhone ولا يستطيع المالك الأصلي تتبع موقعها أو قفل الجهاز عن بعد.