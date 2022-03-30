داء السيليكات عند الأطفال.. أعراضه وطرق علاجه

عرّف المركز الاتحادي للتغذية داء السيليكات بمرض مناعي، يهاجم الأمعاء الدقيقة للأطفال في 6 أشهر إلى عامين.

وأشار المركز الألماني إلى أنّ هذا المرض يحدث نتيجة فرط استجابة جهاز المناعة لبروتين “الغلوتين”، الموجود في الحبوب كالقمح، الشغير، والجاودار.

وأكد وجود مجموعة من الأعراض الدالة عليه منها متاعب الجهاز الهضمي كالإسهال، آلام البطن، الانتفاخ، الإرهاق، الغثيان، القيء، التهاب الجلد الذي يرافقه احمرار وحكة وتورم.

وقال المركز الاتحادي، إنّ هذا المرض يؤدي إلى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، هشاشة العظام بسبب نقص الكالسيوم، نقص فيتامين د، بالإضافة لنقص الوزن، وفي الحالات الخطيرة قد يصاب الطفل بسرطان الأمعاء.

وأكد المركز إمكانية علاج هذا المرض، من خلال اتباع نظام غذائي خالٍ من الغلوتين مدى الحياة.

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