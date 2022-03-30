نظرة على ميزة التحديث التلقائي في الايفون

على هواتف الايفون – وأجهزة الايباد أيضاً – هناك خاصية التحديثات التلقائية Automatic Updates والتي تجعل هواتف الايفون وأجهزة الايباد تُحدث نظام التشغيل من تلقاء نفسها دون تدخل من المستخدم.

بإمكانك تحديث الايفون والايباد بالطريقة اليدوية التقليدية بالذهاب إلى الإعدادات Settings > عام General > تحديث النظام Software Update وفيها سوف يظهر لك إذا كان هناك تحديث جديد للتحميل والتثبيت.

ربما يلفت انتباهك في نفس الشاشة وجود خيار “تحديثات تلقائية” أو “Automatic Update” وهو كما يوحي الاسم يجعل التحديثات الجديدة يتم تحميلها وتثبيتها تلقائياً.

يمكنك تفعيل هذا الخيار إذا كنت تود تحميل وتثبيت التحديثات الجديدة دون أن تزعجك إشعارات التحديثات أو تقوم بتنزيل التحديثات يدوياً.

يجب أيضاً أن ننوه أنه عند تفعيل خيار التحديثات التلقائية لا يتم تنزيل التحديثات فوراً وإنما هناك تأخير لفترة من الوقت تتراوح بين أسبوع إلى 4 أسابيع بحسب ردود الأفعال التي تتلقاها ابل على التحديث، وإن لم تكن تود الانتظار يمكنك تنزيل التحديثات بالطريقة اليدوية التقليدية.

هذا التأخير من ابل قد يكون سببه محاولة حل أي مشكلة في التحديث حتى بعد إطلاقه، حتى لا يتضرر المستخدمين الذين يحصلون على التحديثات تلقائياً.