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أمل عرفة ستلعب بطولة عشارية شرف

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشرت الفنانة السورية أمل عرفة على حسابها في إنستغرام، مجموعة صور روجت من خلالها لمسلسلها الرمضاني الجديد عشارية “شرف”.

وعلّقت النجمة السورية على الصور بالقول: ما هي حكاية آسيا؟ عشارية سورية اجتماعية، وأشارت إلى أنّ تصوير العمل لم ينتهِ حتى الآن.

ولم تكشف أمل عرفة عن تفاصيل الشخصية، وتركت هذا الأمر مفاجأة لعشاقها الذين تفاعلوا مع المنشور بشكلٍ كبير، وعبّروا عن شوقهم لرؤية الشخصية الجديدة.

وعشارية “شرف” من تأليف ديانا جبور، وإخراج مجيد الخطيبة، وبطولة أمل عرفة ونخبة من الفنانين السوريين، وإنتاج وياك.

يُذكر أنّ أمل عرفة احتفلت مع أصدقائها وعائلتها قبل عدّة أيام بعيد ميلادها الـ52، وقالت إنّها متصالحة مع مسألة العمر، وتعيش بتفاؤل دائم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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