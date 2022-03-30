شجاعة شرطي تنقذ حياة طفل سقط أمام قطار مسرع

شهدت محطة سكة فيتالوادي الواقعة في ولاية ماهاراشترا الهندية، عملية إنقاذ بطولية قام بها شرطي هندي خاطر بحياته لإنقاذ طفل يعاني من اضطرابات عقلية، رمى بنفسه على سكة القطار.

وقع الحادث في 23 مارس الجاري، وأظهرت مقاطع الفيديو الملتقطة قيام الشرطي بالاقتراب من الطفل الذي كان يسير على الرصيف المحاذي لسكة القطار، ليطلب منه الابتعاد عنها، لكن الطفل فاجأه وقفز على السكة قبل ثواني معدودة من وصول القطار.

وعلى الفور قام الشرطي بالقفز إلى السكة، ودفع الطفل بعيداً عنها وسط ذهول الجميع.

وبعد ذلك قامت الشرطة بنقل الطفل الذي لم يتعرض لأي إصابة خطيرة إلى مركز شرطة سكة كاليان، حيث تم الاتصال بوالديه من أجل استلامه وإعادته إلى المنزل.

يُذكر أنّ مقطع الفيديو انتشر على تويتر بشكلٍ كبير، ونال الشرطي ثناء المغردين الذين طالبوا بمنحه مكافأة ووساماً على شجاعته.

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