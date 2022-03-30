جديد أصالة نصري.. أغنية دنيتي الحلوة

أطلقت الفنانة السورية أصالة نصري على قناتها الرسمية في موقع يوتيوب، أغنيتها الجديدة “دنيتي الحلوة”.

وكانت النجمة السورية قد قدّمت الأغنية في حفل زفاف ابنتها شام الذهبي، الذي أقيم في 25 مارس الجاري.

وأغنية “دنيتي الحلوة” من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، وميكس وماستر هاني محروس، وإشراف فني أشرف سالم.

وتفاعل عشاقها مع الأغنية الجديدة بشكلٍ كبير، وتمنوا السعادة لابنتها في حياتها الجديدة.

وكانت النجمة السورية قد أطلقت قبل فترة مجموعة من الأغاني باللهجة الخليجية، آخرها أغنية “تقول تبغاني” التي حققت من خلالها أكثر من 4.5 مليون مشاهدة على قناة روتانا الرسمية في يوتيوب.

وأغنية تقول تبغاني من كلمات الأمير بندر بن محمد، وألحان بندر سعد.

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