اختيار أمير رمسيس لإدارة مهرجان القاهرة الدولي في دورته ال44

وقع اختيار رئيس الدورة 44 من مهرجان القاهرة الدولي الفنان حسين فهمي، على المخرج أمير رمسيس ليكون مدير المهرجان.

وقال حسين فهمي في بيانٍ رسمي أصدرته إدارة المهرجان، إنه سعيد لقبول أمير رمسيس المنصب، نظراً لخبرته وكفاءته الكبيرة، وتمنى له التوفيق في مهمته.

من جهةٍ أخرى عبّر أمير رمسيس عن فخره بالثقة الكبيرة التي منحها له صديقه الفنان حسين فهمي، وأكد سعادته بالعمل تحت إشرافه، ووعد الجمهور بمواصلة المسيرة التي بدأها الفريق السابق، وتطوير المهرجان الذي وصفه بالأعرق والأهم في المنطقة العربية.

يُذكر أنّ أمير رمسيس يُعد واحداً من أهم المخرجين المصريين، وحصد خلال مسيرته العديد من الجوائز، ومن أبرز أعماله فيلم يهود مصر، خانة اليك، آخر الدنيا، ورقة شفرة، كشف حساب وغيرها من الأعمال.

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