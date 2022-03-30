شيرين تدعم محمد صلاح بعد الخسارة أمام السنغال

عبّرت الفنانة المصرية شيرين عن دعمها الكامل للنجم المصري محمد صلاح، ولمنتخب مصر بعد الخروج الحزين من تصفيات كأس العالم أمام السنغال.

ونشرت شيرين تغريدة على حسابها في تويتر، أكدت من خلالها ثقتها الكبيرة بالمنتخب المصري، وقالت إنّ هذه الثقة ستظل موجودة بشكلٍ دائم، كما دعمت محمد صلاح وأشارت إلى أنّه سيبقى فخر العرب.

من جهةٍ أخرى هاجم الفنان محمد هنيدي السنغال بسبب فشلها في تنظيم المباراة، وقال إنّه لم يتمكن من متابعة المباراة من كثرة أضواء الليزر، واختتم المنشور بالقول: يبدو أنّ المنظمين وزعوا ليزراً على الجمهور قبل بداية اللقاء، في إشارة إلى أضواء الليزر التي وجهها الجمهور السنغالي على أوجه وعيون اللاعبين المصريين أثناء تنفيذ ركلات الجزاء الترجيحية من أجل تشتيت انتباههم.

يذكر أنّ مصر فقدت فرصتها ببلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها، بعد خسارتها أمام السنغال بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-1، وكان محمد صلاح نجم ليفربول، قد أضاع أولى الركلات الترجيحية لمنتخب الفراعنة.

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