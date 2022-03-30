متلازمة شوغرن أسبابها وعلاماتها

أشار المركز الاتحادي للتوعية، إلى أنّ متلازمة شوغرن نوع من أمراض المناعة الذاتية يهاجم الجهاز المناعي للجسم عند وجود خلل في الغدد الدمعية واللعابية والمخاطية في الجسم، أو مشاكل في الكبد، الرئة، البنكرياس، المخ، المعدة، المفاصل، والعضلات، والكلى.

وقال المركز إنّ هناك عددا من الأعراض التي تدل على الإصابة بهذه المتلازمة كالإرهاق بدون سبب، جفاف العين والفم، اضطراب الدورة الدموية في الأصابع، الاكتئاب، ومشاكل الجهاز الهضمي.

وأوضح المركز أنّ هذه المتلازمة تؤدي إلى حدوث تلف في الأعضاء الداخلية، ورم الغدد الليمفاوية الخبيث، فقدان السمع، والقرحة القرنية.

وأشار المركز إلى إمكانية علاج هذه المتلازمة من خلال قطرات العين لمواجهة جفافها، وتناول الأدوية المثبطة لجهاز المناعة.

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