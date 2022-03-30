النجم الأميركي بروس ويلس يعتزل الفن

أعلنت أسرة الفنان الأميركي بروس ويليس – الأربعاء- أن النجم السينمائي بطل سلسلة أفلام “الموت الصعب” اعتزل التمثيل بعد إصابته بمرض غريب، يسبب تأثراً في القدرات الإدراكية يُعرف بــ “الحبسة” وهو فقدان القدرة على الحديث.

يُذكر أن النجم الأميركي بروس ويليس قد ظهر مؤخراً في 2022 عبر تجسيده بطولة 3 أفلام متميزة، لتتخطى بذلك مسيرته الفنية الزاخرة عدد 90 عملاً سينمائياً، دون أن تكون له مشاركات درامية متلفزة مع أن بدايته عبر برامج تلفزيونية.

اشتهر أكثر كممثل ولكنه أيضاً مغني وكاتب سيناريو، حصل على جائزة الإيمي مرتين كأفضل ممثل رئيسي في مسلسل درامي عام 1987، عن دوره في مسلسل ضوء القمر وعام 2000 جائزة ضيف الشرف البارز عن دوره في مسلسل الأصدقاء.

حصل أيضاً على جائزة الغولدن غلوب 1987 كأفضل ممثل تلفزيوني في مسلسل كوميدي موسيقي، عن دوره في مسلسل ضوء القمر، كما حصل على وسام ولقب “قائد الفنون والآداب” التي تمنحها جائزة الثقافة الفرنسية.

حقق بروس ويليس نجاحات جماهيرية هائلة، بعد أن كانت أدواره بسيطة حتى ظهر في الفيلم الشهير الذي حطّم شباك التذاكر الأمريكي “داي هارد” عام 1989، لعب فيه دور الشرطي جون ماكلاين ليصبح بطلاً لأفلام الأكشن وأحد نجوم هوليوود، ليجسد بعدها دور جندي عائد من حرب فيتنام المريض نفسياً، والذي يُحتم عليه رعاية ابنة أخته اليتيمة في فيلم إن كنتري، وقام بعد ذلك بمشاركة بصوته فقط في فيلم انظر من يتكلم؟ في نفس السنة.

وتجدر الإشارة إلى أن ويليس قد أبصر النور في 19 مارس 1955م في ألمانيا بمدينة إيدار-أوبرشتاين، إحدى مدن راينلاند بالاتينات وهو الابن الأكبر لديفيد ويليس -جندي أميركي- وأمه ألمانية تدعى مارلين، تعمل في أحد البنوك وتضم العائلة ثلاثة أشقاء بالإضافة إلى ابنهم البكر، وفي عامه الثاني انتقلت العائلة للعيش في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، بعد أن أنهى والده الخدمة العسكرية عام 1957م.

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