شركة NVidia تطلق إصداراً خاصاً من كرت الشاشة GeForce RTX 3090 Ti

كشفت شركة NVidia الأمريكية، عن إصدار خاص من كرت الشاشة GeForce RTX 3090 Ti الذي أصدرته في يناير الماضي مع الشاشة RTX 3050.

وزودت الشركة الأمريكية الإصدار الخاص بوحدة معالجة GA102 مع عدد 10752 من أنوية Cuda، وعدد 84 من أنوية RT، و336 من أنوية Tensor.

وعرف الإصدار الخاص ارتفاع السرعة الرئيسية إلى 1.7GHZ، والسرعة مع Boost إلى 1,86GHZ كما ستبلغ مساحة الذاكرة العشوائية فيه 24 غيغا بايت، أما السرعة فستصل إلى 21 غيغا بايت في الثانية.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ هذا الإصدار سيدعم TFLOPS40، وسيتطلب طاقة بقوة 450 واط، بالإضافة لدعمه ألعاباً بدقة 8K.

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