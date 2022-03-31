الكشف عن البرومو الترويجي لمسلسل الاختيار 3

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن البرومو الترويجي لمسلسل الاختيار 3 المقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم.

وتصدر نجوم العمل كريم عبد العزيز، أحمد السقا، وياسر جلال البرومو الذي شوق المشاهدين لأحداث الجزء الجديد.

وسيتناول الجزء الجديد ملفًا من ملفات الشرطة المصرية، وكيفية مواجهتها المخططات التي كانت تستهدف أمن مصر.

وسيشارك في الجزء الثالث الذي كتبه هاني سرحان وأخرجه بيتر ميمي نخبة من نجوم الدراما المصرية أمثال كريم عبد العزيز، أحمد السقا، ياسر جلال، سمر مرسي، أمير المصري، آدم الشرقاوي، ناردين عبد السلام، محمود البزاوي، بيومي فؤاد، صبري فواز، وغيرهم من الفنانين.

يذكر أن الجزأين الأول والثاني من هذه السلسلة حققا نجاحًا وشعبية كبيرة في مصر ومعظم الدول العربية.

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