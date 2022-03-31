شاومي تعتزم الإعلان عن هاتف Xiaomi 12 Ultra خلال شهر مايو القادم!

من المعروف أن الهاتف الرائد القادم لشركة شاومي هو هاتف Xiaomi 12 Ultra وبناءً على أخر التقارير المُسربة فمن المحتمل أن يتم الإعلان عن الهاتف في شهر مايو القادم.

للتذكير، تم الإعلان عن كل من Xiaomi 12X و Xiaomi 12 و Xiaomi 12 Pro في شهر ديسمبر الماضي من أجل السوق الصينية، وبعد مرور شهرين تقريباً طرحت الشركة الهواتف الثلاثة من أجل السوق العالمية.

هاتف Xiaomi 12 Ultra قادم في شهر مايو بإعداد كاميرا مذهل

في الحقيقة يتمتع كل من Xiaomi 12 و Xiaomi 12 Pro بمواصفات رائدة من الطراز الأول ويتم تشغيلهما بواسطة أحدث شريحة معالجة من كوالكم.

ولذلك نحن نتساءل الآن كيف يمكن لهاتف Xiaomi 12 Ultra أن يكسر هذه الحدود؟ بالتأكيد الإجابة هي عن طريق التركيز على قدرات الكاميرا. أيضاً من الممكن أن تحصل الشاشة على بعض التحسينات الطفيفة.

جدير بالذكر أنه سيتم إطلاق الهاتف أولاً شهر مايو في موطن الشركة الرئيسي، الصين، ثم سيتبعه الإطلاق العالمي بعد فترة زمنية قصيرة. ومع ذلك فلا يمكننا الجزم على الجدول الزمني المحدد لموعد إطلاقه في السوق العالمية.

سيحتوي الهاتف على شاشة AMOLED بمعدل تحديث 120Hz دقتها +QHD ومن المرجح أن تكون عبارة عن لوحة عرض منحنية وليست مسطحة وستأتي بتصميم الفتحة المثقوبة لإيواء كاميرا الصور الشخصية.

سيستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة نموذجية 4900 مللي أمبير في الساعة والتي من المحتمل أن يتم تسويقها على إنها بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة ولكن في جميع الأحوال سوف تدعم البطارية أعلى سرعة شحن توفرها شركة شاومي وهي بسرعة 120 وات وسيدعم الهاتف الشحن اللاسلكي أيضاً بقدرة 50 وات.

سيأتي الهاتف بشريحة معالجة جديدة كلياً

يُقال أن هاتف شاومي سيعتمد على شريحة معالجة جديدة من كوالكم مبنية على عقدة تصنيع 4 نانوميتر من شركة TSMC وليست شركة سامسونج.

هذا يعني أن الهاتف لن يأتي بشريحة Snapdragon 8 Gen 1 SoC وإنما سيأتي بالطراز الأحدث منها الذي نتوقع أن يحمل اسم Snapdragon 8 Gen 1 Plus SoC.

ومن الضروري أن تقدم الشريحة الجديدة ترددات بسرعات أعلى وتكون أفضل من حيث كفاءة الطاقة والتبديد الحراري. ربما لا نكون متأكدين من صحة هذه المعلومات نظراً لأن شركة كوالكم تُعلن دائماً عن طراز “Plus” في نهاية العام.