فنانة روسية شجاعة تحتج على الحرب.. بأسلوب مبتكر

احتجت فنانة روسية شجاعة تدعى يفغينيا إيساييفا على الحرب التي تشنها بلادها على أوكرانيا، بطريقة مبتكرة وفريدة من نوعها.

وقامت الشابة الروسية باحتجاج فردي مستغلةً موهبتها الفنية، حيث وقفت على درج مجلس البلدية في مدينة سان بطرسبرغ، وهتفت بصوتٍ عالي بعبارة “قلبي ينزف”.

وارتدت الشابة قطعة قماش ملطخة باللون الأحمر ورفعت يديها، وطالبت المارة بعدم إراقة الدماء في أوكرانيا.

وظلت الفنانة الروسية تهتف من أجل إيقاف نزيف الدماء في أوكرانيا، حتى جاءت الشرطة الروسية واعتقلتها.

يذكر أن السلطات الروسية اعتقلت آلاف الروس الذين خرجوا في مظاهرات مناهضة للحرب الروسية على أوكرانيا.

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