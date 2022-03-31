Intel تطلق معالج مكتبي حديث ومتطور

أطلقت شركة Intel معالج مكتبي حديث ومتطور بمواصفات رائعة، يعدّ النسخة المتطورة من معالج Core i9-12900KS الذي طرحته قبل فترة.

وقالت الشركة إنّ الإصدار الجديد سيأتي بتقنيات تجعله يرشد في استهلاك الطاقة، ويقوم بمهماته بشكلٍ أسرع.

وزودت إنتل المعالج الجديد ب16 نواة، 8 منها يتراوح ترددها ما بين 3,5 و5,5 غيغا هرتز، في حين يراوح التردد النواة المتبقية ما بين 2,5 و4,4 غيغا هرتز.

ويتميز هذا المعالج باستطاعة تصل إلى 150 واط، وتعمل على زيادة ترددات أنويته إلى 5,5 غيغا هرتز.

يذكر أن الشركة ستوفر المعالج الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 740 دولارًا بدءًا من 5 أبريل القادم.

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