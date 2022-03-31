كيفية النسخ الاحتياطي للايفون على الحاسوب مع برنامج WinX MediaTrans

أي أحد يفقد هاتف الايفون الخاص به أو يضطر إلى عمل إعادة ضبط سوف يعرف جيداً إلى أي مدى هذا الأمر مزعج لأنه قد يفقدك الكثير من الملفات والصور والرسائل والتطبيقات التي تم تخزينها على الجهاز لسنوات.

حتى لا تضيع ملفاتك والبيانات الثمينة وتقع تحت تأثير الإحباط والغضب يمكنك أن تعتمد على برنامج WinX MediaTrans وهو برنامج رائع يعمل على الحاسوب لعمل نسخ احتياطي للايفون وإدارة النسخ الاحتياطية بسهولة.

برنامج WinX MediaTrans بسعر 9.95$ لفترة محدودة!

بمناسبة اليوم العالمي للنسخ الاحتياطي، يمكن الآن الحصول على برنامج WinX MediaTrans بتخفيض كبير بسعر 9.95 دولار أمريكي لفترة محدودة. والآن، سوف نستعرض بعض مزايا WinX MediaTrans التي تجعله مميزاً في فئته.

نقل الصور

البرنامج يسمح لك بنقل كافة الصور من الايفون إلى الحاسوب بضغطة زر واحدة. قم فقط بتوصيل الايفون بالحاسوب وافتح البرنامج واضغط على خيار نقل الصور Photo Transfer من الشاشة الرئيسية، وستجد كافة الصور المخزنة على الايفون. من هذه الشاشة يمكنك اختيار ما تشاء من الصور التي تود نقلها، أو الضغط على اختيار الكل Select All لتحديد كافة الصور. اضغط على تصدير أو Export في الأعلى لنقل الصور المحددة من الايفون والايباد إلى الحاسوب.

نقل الملفات الصوتية

خاصية أخرى مهمة تتيح لك نقل الملفات الصوتية من الحاسوب إلى الايفون/الايباد والعكس. يمكنك إضافة ملفات صوتية بالضغط على خيار إضافة موسيقى Add Music ثم اختيار الملفات التي تود نقلها، ويمكن كذلك سحب وإفلات الملفات. يمكن للتطبيق تحويل الصيغ تلقائياً إلى صيغ MP3 و ACC المتوافقة مع أجهزة ابل وكذلك ضغط الملفات الصوتية الكبير دون تأثير على جودة الصوت.

كما يمكن تعديل معلومات الملفات الصوتية مثل العنوان والمؤدي والألبوم وسنة الإصدار وغير ذلك كما يتيح البرنامج خيار المزامنة بالضغط على Sync.

نقل الفيديو

عملية نقل ملفات الفيديو والأفلام هي الأسهل، عند نقل الفيديو إلى الايفون أو الايباد سوف يكتشف البرنامج تلقائياً إذا كان هذا الفيديو متوافقاً مع الايفون أو الايباد أو لا، وإن لم يكن مدعوماً يمكنك الضغط على تحويل Convert لتحويل الصيغة إلى MP4 التي تعمل على الايفون والايباد، كما يوجد أيضاً خيار لضغط الفيديو حتى 50%.

نسخ وإدارة الكتب والملاحظات الصوتية

أيضاً يتيح لك إدارة الكتب والملاحظات الصوتية وملفات PDF وغيرها. باختصار، يمكنك مزامنة وإدارة كل أنواع ملفات الايفون بدون الحاجة إلى الآيتونز ومشاكله المتعددة من تعطل أو تهنيج.

بشكل عام، يعتبر برنامج WinX MediaTrans أداة بسيطة وسهلة لنقل الملفات من الايفون والايباد للحاسوب في ثواني بسهولة وبدون صعوبات تُذكر. قم بتجربة البرنامج وأعطنا رأيك عبر التعليقات.

إذا كنت ترى برنامج WinX MediaTrans مفيداً لهاتف الايفون الخاص بك، وهو فعلاً مفيد. فتأكد من الاستفادة من العرض الساري حالياً والذي سيتيح لك إدارة الايفون في مقابل 9.95 دولار أمريكي بمناسبة اليوم العالمي للنسخ الاحتياطي.