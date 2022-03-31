أحلام تطلق أغنية حالو يا حالو الرمضانية

هنأت الفنانة أحلام عشاقها بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، وأهدتهم أغنية “حالو يا حالو” التي طرحتها على قناتها الرسمية في موقع يوتيوب.

وتعاونت الفنانة الخليجية في هذه الأغنية مع محمد البدري الذي كتب كلماتها، ونادر أنيس الذي قام بتلحينها.

وروّجت أحلام للأغنية الجديدة من خلال فيديو نشرته على حسابها في انستغرام علقت عليه بالقول” حالو يا حالو” وبتهنئة متابعيها بمناسبة قدوم الشهر الفضيل.

وحظي المنشور بتفاعل كبير من عشاق النجمة الخليجية الذين عبّروا عن سعادتهم بالأغنية الجديدة المخصصة لشهر رمضان.

وكانت أحلام قد أحيت قبل فترة حفلاً فنيًا ضمن فعاليات موسم الرياض استمر لأكثر من ساعتين، قدمت خلاله باقة من أغنياتها التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

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