كيف طور واتس اب الرسائل الصوتية عبر 6 مزايا جديدة؟

الرسائل الصوتية في واتس اب لها أهمية كبيرة إذ يفضلها البعض كوسيلة للتواصل مع الآخرين عوضاً عن الكتابة، ويومياً يتم تداول ما يزيد عن 7 مليارات رسالة صوتية عبر واتس بحسب إحصاءات رسمية.

الآن، أصبحت الرسائل الصوتية على واتس اب تتمتع بـ 6 مزايا جديدة بعضها رأيناه بالفعل خلال الفترة الأخيرة والبعض الآخر أصبح متوفراً من خلال تحديث جديد للتطبيق.

واحدة من المزايا المنتظرة هي تشغيل الرسائل الصوتية من خلال مشغل داخلي للرسائل بحيث تظل تستمع للرسالة حتى وإن خرجت من شاشة المحادثة ورجعت للشاشة الرئيسية أو ذهبت إلى محادثة أخرى، إذ ستجد مشغل الرسالة بالأعلى مع إمكانية الإيقاف / الاستئناف أو الخروج.

ميزة أخرى مهمة وهي القدرة على إيقاف / استئناف التسجيل الصوتي ثم إمكانية الاستماع إلى الرسالة الصوتية (معاينتها) قبل الإرسال.

عند تسجيل الرسالة الصوتية ستجدها على شكل موجات يتغير شكلها حسب الصوت وسيظهر نفس شكل الموجات عند إرسال الرسالة للطرف الآخر.

أما عند الاستماع للرسالة الصوتية يمكنك التحكم بسرعة الصوت حتى مرة ونصف 1.5 أو مرتين 2 أسرع من الطبيعي، وسوف يتذكر واتس دوماً السرعة التي اخترتها كل مرة تستمع فيها إلى رسالة صوتية.

كانت تلك المزايا الجديدة للرسائل الصوتية والتي سوف يتمتع بها جميع المستخدمين، كل ما عليك هو تحديث التطبيق لآخر إصدار متوفر له على متجر جوجل بلاي أو الآب ستور.

من المزايا الأخرى المنتظرة للرسائل الصوتية هي إمكانية تحويل الصوت إلى نص مكتوب وهي لازالت تحت التجربة.