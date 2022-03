خارجية الوحدة تسترد قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية

أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية استرداد قطعة أثرية نادرة تسمي «الرآس الجنائزي الرخامي» ذات أصول ليبية.

وأوضحت وزارة الخارجية أنّ القطعة الاثرية نقلت بطريقة غير مشروعة وجرت محاولة بيعها في مزاد معرض افروديت في مدينة نيويورك، وجرى تسليمها لرئيس مصلحة الأثار.

وأعربت وزارة الخارجية شكرها للسلطات الأمريكية المعنية والجهود المبذولة من قبلها، وما أبدته من تعاون مع السفارة الليبية في واشنطن لإستعادة القطعة الأثرية الليبية.

وأبدت وزارة الخارجية عن تطلعها إلى المزيد من التعاون والتنسيق الدائم فى مجال مكافحة تهريب الآثار وحماية التراث الإنسانى والحضاري.

