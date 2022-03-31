هاتف OnePlus 10R قادم بسرعة شحن 150 وات وشاشة 120Hz!

تسريبات جديدة تظهر على السطح تؤكد على دعم هاتف OnePlus 10R لأسرع تقنية شحن في العالم حتى الآن بقدرة 150 وات والتي لا يدعمها سوى هاتف Realme GT Neo3.

هاتف OnePlus 10R يدعم سرعة شحن 150 وات

بناءً على التسريب فمن المحتمل أن يتمتع الهاتف بدعم لتقنية الشحن فائق السرعة بقدرة 150 وات ولكن بالطبع هذه هي سرعة الشحن السلكي، ولكن على الأرجح لن يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي.

سيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة والتي من المفترض أن تكون كافية للاستخدام المعتدل على مدار يوم كامل بدورة شحن واحدة.

هذه البطارية الضخمة مسؤولة عن إمداد مكونات الهاتف بالطاقة والتي من أبرزها لوحة عرض AMOLED قياس 6.7 بوصة بدقة +FHD بمعدل تحديث مرتفع بسرعة 120Hz وهي عبارة عن شاشة مسطحة وليست منحنية.

بالإضافة إلى ذلك فسيتم تشغيل الهاتف بواسطة شريحة ميديا تيك متوسطة المدى الجديدة كلياً Dimensity 8100 SoC وهي شريحة معالجة قوية تقدم نتائج جيدة على صعيد مستوى الأداء.

جدير بالذكر أن الهاتف لن يحتوي على شريط التمرير الجانبي الذي رأيناه على هواتف OnePlus السابقة والذي من شأنه اتاحة إمكانية التبديل بين أوضاع صوت الهاتف من الخارج دون الحاجة إلى فتح قفل الشاشة.

بالنسبة لقدرات التصوير الفوتوغرافي، فهي لا تزال مبهمة تماماً ولكن على الأرجح سيأتي الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل.

سيتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية بسعة 8 أو 12 جيجابايت

سيأتي هاتف OnePlus 10R بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت كحد أقصى من النوع LPDDR5، مقترنة بذاة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت من النوع UFS 3.1 عالية السرعة.

لا تزال العديد من مواصفات الهاتف طي الكتمان ولكن من الممكن أن نتوقع أن يأتي بواجهة OxygenOS المستندة على نظام أندرويد 12 مع شريحة NFC وجانب خلفي مصنوع من الزجاج محمي بطبقة زجاج Corning Gorilla Glass.

للأسف الشديد لا نعرف بالضبط المخطط الزمني المحدد لموعد الإعلان عن الهاتف بشكل رسمي ولكن على الأرجح سيصل هذا الهاتف أولاً إلى الهند قبل أن يتم إطلاقه في السوق العالمية في وقت لاحق أو من الممكن أن يكون حصري فقط للهند.