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الإصابة بمتحور أوميركون لا تقي من المتحورات الأخرى

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت دراسة أمريكية حديثة قام بها علماء من المختبر الطبي في جامعة كاليفورنيا إن المصابين بمتحور أوميكرون لن يحصلوا على وقاية ضد متحورات كورونا الأخرى.

وبرر الباحثون الأمر بأن متحور أوميكرون يتكاثر بشكلٍ أساسي على الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي العلوي وليس في الرئتين، مما يؤدي إلى عدم تشكل كمية كافية من البروتينات الواقية في الدم.

وقال الباحثون إن الأجسام المضادة كانت أكبر بـ 10,8 مرة لدى الأشخاص المصابين بدلتا مقارنة بالأشخاص الذين أصيبوا بأوميكرون.

واستنتج الباحثون في ختام الدراسة إلى أن الإصابة بأوميكرون توفر مناعة أقل تلك التي توفرها الإصابة بالمتحورات الأخرى.

 

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قناة 218 الليبية

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