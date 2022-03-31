الإصابة بمتحور أوميركون لا تقي من المتحورات الأخرى

قالت دراسة أمريكية حديثة قام بها علماء من المختبر الطبي في جامعة كاليفورنيا إن المصابين بمتحور أوميكرون لن يحصلوا على وقاية ضد متحورات كورونا الأخرى.

وبرر الباحثون الأمر بأن متحور أوميكرون يتكاثر بشكلٍ أساسي على الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي العلوي وليس في الرئتين، مما يؤدي إلى عدم تشكل كمية كافية من البروتينات الواقية في الدم.

وقال الباحثون إن الأجسام المضادة كانت أكبر بـ 10,8 مرة لدى الأشخاص المصابين بدلتا مقارنة بالأشخاص الذين أصيبوا بأوميكرون.

واستنتج الباحثون في ختام الدراسة إلى أن الإصابة بأوميكرون توفر مناعة أقل تلك التي توفرها الإصابة بالمتحورات الأخرى.

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