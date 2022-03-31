ريلمي تستعد لإطلاق Realme C31 في الخارج بسعر منافس!

بعد إطلاق الهاتف في إندونيسيا في وقت سابق مع الأسبوع الماضي، أكدت شركة ريلمي مؤخراً على إنها تعتزم الإعلان عن هاتف Realme C31 في عدد أكبر من أسواق آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.

يبدو أنه لا يوجد أي اختلافات ملحوظة في مواصفات الهاتف عن تلك النسخة التي تم إطلاقها في إندونيسيا. حيث يحتوي الهاتف على بطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير مع الدعم لوضع توفير الطاقة الأقصى.

في الخلف توجد وحدة كاميرا ثلاثية تمتاز بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجابكسل، ويوجد ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب مثبت فوق زر الطاقة من أجل إلغاء تأمين قفل الهاتف.

الجانب الأمامي من الهاتف يمتاز بتصميم الشق على شكل قطرة ماء من أجل إيواء كاميرا الصور الشخصية. وتحتوي الحافة السفلية على مقبس لسماعة الرأس قياس 3.5 ملم وميكروفون ومنفذ USB-C للشحن ونقل البيانات مع الأجهزة الأخرى ويبلغ سُمك الهاتف 8.4 مم مما يعني أن الهاتف نحيف.

مواصفات هاتف Realme C31

يحتوي الهاتف على شاشة LCD قياس 6.5 بوصة بدقة +HD بمعدل تحديث 60Hz تم تصميمها بشق على شكل قطرة ماء خلفه كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

في الجانب الخلفي توجد كاميرا ثلاثية تمتاز بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجابكسل مصحوباً بعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وعدسة لاستشعار العمق بدقة 2 ميجابكسل.

تم تجهيز الهاتف بواسطة معالج متواضع Unisoc T612 ويتم تشغيل الهاتف بواسطة بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي بقدرة 10 وات.

يعمل الهاتف بواجهة Realme UI R edition UI المستندة على نظام أندرويد 11. ومن أجل زيادة المساحة التخزينية يحتوي الهاتف على فتحة لقارئ بطاقات الذاكرة microSD.

من المتوقع أن يصل الهاتف بذاكرة وصول عشوائي بسعة 3 أو 4 جيجابايت مع تخزين بسعة 32 أو 64 جيجابايت ويبدأ سعر الهاتف عند 112$ دولار أمريكي تقريباً لإصدار 3 + 32 جيجابايت ويصل إلى 122$ دولار أمريكي لإصدار 4 + 64 جيجابايت.