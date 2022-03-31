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إليسا تغني تتر مسلسل ظل الرمضاني

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف المنتج محمد رحيم عن انتهاء الفنانة اللبنانية إليسا من تسجيل تتر مسلسل ظل، المتوقع عرضه في الموسم الرمضاني القادم.

وأشار إلى أنّ إليسا ستغني أغنية “ضماير”، التي ستكون شارة البداية للمسلسل الذي سيشارك فيه عدد من النجوم، ودعا عشاقها لمتابعة المسلسل من أجل الاستمتاع بالأغنية الجديدة.

وأغنية “ضماير” من كلمات أحمد مرزوق، وألحان محمد رحيم، وتوزيع عادل حقي، وإنتاج حمدي بدر.

يُذكر أنّ مسلسل ظل من تأليف سيف رضا حامد، ومحمد إدريس، وزهير الملا، وإخراج محمود كامل، وبطولة جمال سليمان، يوسف الخال، عبد المنعم عمايري، كندا حنا، جيسي عبدو، جهاد سعد، وسام فارس، دارينا الجندي، وغيرهم من نجوم الدراما اللبنانية والسورية.

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قناة 218 الليبية

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