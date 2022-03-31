لص يقتحم منزل النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام أثناء نومه

تعرّض منزل اللاعب الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام الواقع في غرب لندن للسرقة، حيث اقتحم لص المنزل أثناء نوم اللاعب وعائلته، وقام بسرقة سلع من ماركات عالمية وأجهزة كهربائية تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه إسترليني.

وقالت تقارير صحفية إنّ النجم الإنجليزي وزوجته فيكتوريا وابنتهما هاربر البالغة من العمر 10 سنوات، كانوا نائمين في المنزل عندما قام اللص بالدخول إلى إحدى غرف النوم الموجودة في الطابق العلوي.

وأشارت إلى أنّ ابنه كروز البالغ من العمر 17 هو من اكتشف السرقة، عندما وجد زجاج النافذة مكسوراً عند عودته إلى المنزل.

وقامت الشرطة بمراجعة كاميرا المراقبة في محاولة لمعرفة هوية اللص الذي كان ملثماً، وقالت إنّ المسروقات لحُسن الحظ ليست ذا قيمة كبيرة بالنسبة لعائلة النجم الإنجليزي.

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