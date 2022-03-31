برنامج الحصن الشهير يعود بعد غياب طويل

أكدت تقارير صحفية، عودة برنامج المسابقات الياباني الشهير “الحصن” بعد انقطاع دام لـ34 عاماً.

ومن المتوقع عرض الموسم الجديد في العام 2023 في أكثر من 240 سوقاً، بما فيها المملكة المتحدة.

وعرف البرنامج الشهير شعبية كبيرة في العالم عند بثه، واشتهر فيه الممثل الكوميدي تاكيشي كيتانو الذي كان يملك قلعة يحاول المتسابقون احتلالها من خلال مرورهم بعدد كبير من المسابقات، وذلك من أجل الظفر بالجائزة الكبرى التي كانت تبلغ في ذلك الوقت مليون ون.

يُذكر أنّ البرنامج حظي بشعبية كبيرة في العالم العربي في ثمانينات وتسعينيات القرن الماضي، بسبب مسابقاته الطريفة، والترجمة المميزة التي رافقته.

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