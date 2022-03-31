ابل تطلق تحديث iOS 15.4.1 لحل مشكلة استنزاف البطارية

أطلقت ابل تحديث iOS 15.4.1 لحل مشكلة استنزاف البطارية على هواتف الايفون وكذلك تحديث iPadOS 15.4.1 للأمر ذاته على أجهزة الايباد بالإضافة لحل مشاكل أخرى.

بعد إطلاق تحديث iOS 15.4 قبل نحو أسبوعين رصدنا الكثير من الشكاوى بخصوص استنزاف البطارية على هواتف الايفون وأجهزة الايباد.

ابل كانت على علم بالمشكلة وبالرغم من رسائل الطمأنة التي أرسلتها عبر الدعم الفني بأن الأمر طبيعي خلال الـ 48 ساعة الاولى بعد التحديث إلا أنه كانت هناك بالفعل مشكلة في التحديث أوجبت إطلاق تحديث فرعي آخر الآن.

تحديث iOS 15.4.1 متوفر الآن للتحميل لحل مشكلة استنزاف البطارية وحل مشاكل أمنية ومشاكل أخرى، وبالمثل تحديث iPadOS 15.4.1 لأجهزة الايباد.

يمكن تنزيل التحديث الجديد بالذهاب إلى الإعدادات Settings > عام General > تحديث النظام Software Update ثم تنزيل وتثبيت التحديث.

قامت ابل سابقاً بإطلاق تحديث watchOS 8.5 وبدأت الشكاوى تدور حول تعطل خاصية الشحن السريع في الجيل السابع من الساعة، والآن قامت بإطلاق تحديث watchOS 8.5.1 لإصلاح المشكلة.

للعلم، فإن خاصية الشحن السريع في ساعة ابل الجيل السابع قادرة على شحن الساعة من 0% حتى 80% في غضون 45 دقيقة فقط.