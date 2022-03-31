تضيّق الشريان السباتي.. أسبابه وطرق علاجه

يُعد مرض تضيّق الشريان السباتي واحداً من الأمراض التي تحدث بسبب تراكم الترسبات الدهنية المعروفة باللويجات، والتي تسد الشرايين السباتية التي تقوم بنقل الدم إلى العنق ثم الرأس والدماغ.

وحددت مؤسسة القلب الألمانية أسباب الإصابة بهذا المرض بالتقدم بالعمر، السكري، التدخين، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول، والسمنة.

وأشارت إلى وجود مجموعة من الأعراض التي تدل عليه، ومن أبرز هذه الأعراض الصداع الشديد، الدوار، اضطراب الكلام والرؤية، الخدر، بالإضافة لمظاهر الشلل في الساقين والذراعين.

ودعت المؤسسة الألمانية الأشخاص الذين يعانون من هذه الأعراض إلى مراجعة الطبيب، لتجنب الإصابة بالسكتة الدماغية.

يُذكر أنّ علاج مرض تضيق الشريان السباتي يتم من خلال الأدوية المسيلة للدم، والمسكنات، بالإضافة لضبط قيم السكر في الدم، وممارسة الرياضة والإقلاع عن التدخين، وفي الحالات الشديدة يمكن اللجوء للعمل الجراحي.

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