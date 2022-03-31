تعرّفوا على ضيوف شرف مسلسل Suits بالعربي

أعلن منتج مسلسل Suits بالعربي طارق الجنايني، عن أسماء نجوم الشرف الذي سيظهرون في المسلسل الذي سيتم عرضه في رمضان 2022.

وقال إنّ عدداً كبيراً من الفنانين واللاعبين والإعلاميين سيظهرون بشكل شرفي في المسلسل، ومن أبرزهم لاعب كرة القدم الشهير حسام ميدو في أول ظهور له في عالم التمثيل، وأسماء جلال، سلمى أبو ضيف، هدى المفتي، علي قاسم، خالد كمال، والإعلامية ناردين فرج، ومحمد رضوان، وليلى عز العرب، ملك بدوي، ومحمد رشاد، ومحمد يسري.

يُذكر أنّ مسلسل Suits بالعربي المستمد من مسلسل أمريكي يحمل ذات الاسم سيكون من بطولة آسر ياسين، صبا مبارك، أحمد داود، تارا عماد، وريم مصطفى وغيرهم.

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