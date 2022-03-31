روسيا تنافس إنستغرام بتطبيق Now

كشفت تقارير روسية، قيام المختصين باختبار تطبيق جديد منافس لتطبيق إنستغرام سيحمل اسم Now.

وسيُوفر التطبيق الجديد للمستخدمين الروس، مجموعة كبيرة من الميزات الشبيهة بالميزات الموجودة في إنستغرام.

وسيحتوي التطبيق على شريط لعرض إشعارات الأخبار، وخدمات الأخبار، بالإضافة إلى وسائل الدفع الإلكتروني، والعديد من الميزات الأخرى الموجودة في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت التقارير إلى اشتراك أكثر من 10000 شخص في النسخة التجريبية للتطبيق، خلال ساعات من إطلاقها.

يُذكر أنّ التطبيق سيكون متوفراً للتحميل بصيغة APK لمستخدمي أندرويد، وبصيغة TestFlight بالنسبة لمستخدمي آي أو إس، عبر آبل ستور، وغوغل بلاي.

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