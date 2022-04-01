لماذا لا يجب تحديث ساعة ابل Series 7 إلى watchOS 8.5 ؟

يتوفر حالياً تحديث watchOS 8.5 لساعة ابل الذكية، لكن لا يُفضل تنزيل هذا التحديث على الجيل السابع من ساعة ابل Apple Watch Series 7 لأنه سوف يفقدها ميزة هامة.

ساعة ابل الجيل السابع Apple Watch Series 7 لم تجلب معها عمراً أطول للبطارية لكنها بدلاً من ذلك أتت بخاصية الشحن السريع كأول ساعة من ابل تحمل تلك الميزة.

الآن وبعد إطلاق تحديث watchOS 8.5 بدأت الشكاوى تدور حول تعطل خاصية الشحن السريع في الساعة.

للعلم، فإن خاصية الشحن السريع في ساعة ابل الجيل السابع قادرة على شحن الساعة من 0% حتى 80% في غضون 45 دقيقة فقط.

بعد التحديث، لاحظ الكثير من المستخدمين بطء في عملية شحن الساعة التي باتت تستغرق وقتاً طويلاً للغاية في الشحن وكل أصابع الاتهام تشير إلى التحديث الجديد watchOS 8.5.

المشكلة الجديدة موجودة في بعض الإصدارات من الجيل السابع لساعة ابل ولا يبدو الأمر متعلقاً بالشاحن إذ أن المشكلة تظل قائمة سواء تم الشحن بشواحن ابل السريعة أو شواحن الشركات الأخرى مثل شواحن شركة Belkin.

بعض الساعات الذكية من ابل لم تعاني ابداً من تلك المشكلة بعد تنزيل وتثبيت التحديث. إذا كنت لم تقم بتحميل هذا التحديث الجديد يفضل الانتظار لبعض الوقت حتى تحل ابل المشكلة.