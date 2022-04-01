لأصحاب الميزانيات المحدودة – أوبو تعلن عن هاتف Oppo K10 بمعالج كوالكم وشاشة 90Hz

أعلنت اليوم شركة أوبو من أجل مستخدمي الفئة الاقتصادية وأصحاب الميزانيات المحدودة عن هاتف Oppo K10 وهو أول هاتف ينضم لعائلة Oppo K التي لم يتم إطلاق أي هواتف جديدة منها منذ عام 2019 عندما ظهر هاتف Oppo K3 لأول مرة.

بالنظر إلى مواصفات هاتف Oppo K10 التي يتمتع بها، فمن الممكن أن نقول لشركة أوبو “عودة حميدة” بالفعل نظراً لأن الهاتف الجديد يتمتع بمواصفات مميزة وبتكلفة ميسورة للغاية. دعونا نتعرف معكم على سعر ومواصفات الهاتف بالتفصيل….

سعر ومواصفات هاتف Oppo K10

بادئ ذي بدء، يحتوي هاتف Oppo K10 على شاشة IPS LCD قياس 6.5 بوصة بتصميم الفتحة المثقبة في الركن العلوي الأيسر من الشاشة لإيواء كاميرا الصور الشخصية.

الشاشة عبارة عن لوحة عرض LCD بدقة +FHD أبعاد عرضها 2412×1080 بكسل تدعم معدل تحديث تكيفي من 30Hz مروراً بــ 45Hz و 60Hz وحتى 90Hz كحد أقصى. من المعروف أن معدلات التحديث التكيفية تصب في مصلحة البطارية ولكنها تضمن توفير أفضل تجربة سلسة أثناء العمل على الشاشة في نفس الوقت.

الأخبار السيئة هي أن الهاتف لا يزال يعمل بواجهة ColorOS 11.1 المستندة على نظام أندرويد 11 الماضي وهو أمر محبط جداً لأن شركة جوجل طرحت بشكل رسمي نظام أندرويد 12 منذ عدة أشهر.

يحتوي الهاتف على مستشعر لبصمات الأصابع مُثبت على الجانب الأيمن فوق زر الطاقة. يعمل الهاتف بواسطة معالج كوالكم متوسط المدى Snapdragon 680 SoC مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت وما يصل إلى 5 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية.

أيضاً يحتوي الهاتف على ذاكرة تخزين بسعة 128 جيجابايت نوعها UFS 2.2 وهنالك فتحة توسعة microSD لقارئ بطاقات الذاكرة من أجل زيادة المساحة التخزينية عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية ولكن لم يتم تحديد أقصى سعة متاحة.

الكاميرا الأمامية عبارة عن مستشعر بدقة 16 ميجابكسل وفي الخلف يوجد مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مصحوباً بعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وعدسة لاستشعار العمق بدقة 2 ميجابكسل. أيضاً يمكنكم رؤية شعار 10-K Super Performance على الجانب الخلفي من الهاتف.

يستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات عبر منفذ USB-C ويدعم الهاتف شريحتي اتصال 4G وبلوتوث 5.0 و GPS ومقبس لسماعة الرأس 3.5 ملم.

بالنسبة لسعر الهاتف، فيأتي الإصدار الأول على هيئة 6 + 128 جيجابايت بقيمة 197$ دولار أمريكي تقريباً، بينما الإصدار الثاني يأتي على شكل 8 + 128 جيجابايت بقيمة 223$ دولار أمريكي تقريباً.