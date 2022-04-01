هالة صدقي تكشف سبب قبولها دور شرفي في فاتن أمل حربي

كشفت الفنانة المصرية هالة صدقي خلال مداخلة هاتفية في أحد البرامج التلفزيونية عن السبب الذي دفعها إلى القبول بدور شرفي في مسلسل “فاتن أمل حربي”.

وقالت الفنانة المصرية إنها وافقت على لعب دور غير رئيس في العمل الذي سيعرض في الموسم الرمضاني 2022 لأن العمل مليء بالأحداث القيمة والمختلفة، ولأنه يناقش مجموعة كبيرة من القضايا الهامة.

وأشارت إلى أنها تريد من خلال دورها في المسلسل إرسال رسالة؛ من أجل تغيير بعض السلوكيات في المجتمع، وبعض القوانين التي مر عليها سنوات عديدة.

وأكدّت على أهمية الأعمال الفنية في تسليط الضوء على المشكلات الموجودة في المجتمع، وقالت إن الناس قد لا يشعرون بالمشكلة إلا في حال تم تجسيدها أمامهم.

يذكر أن مسلسل “فاتن أمل حربي” سيكون من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، وبطولة نيللي كريم، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، شريف سلامة، فادية عبد الغني، هالة صدقي، وغيرهم من الفنانين.

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