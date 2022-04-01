أفضل 7 مواقع لشراء إعجابات إنستغرام (خدمة فورية وآمنة)

حسابك يفتقر إلى النشاط؟ امنح حساب إنستغرام الخاص بك دفعة قوية بمساعدة هذه الشركات السبع حيث يمكنك شراء لايكات إنستغرام بأمان وسرعة.

وفقًا للإحصاءات الأخيرة، يعد إنستغرام بلا شك أحد أكبر المنصات على الإنترنت، مع مليار مستخدم نشط شهريًا. الأهم من ذلك، أن 81٪ من مستخدمي إنستغرام يستخدمون على ما يبدو المنصة للبحث عن المنتجات والخدمات.

فكر فقط في ما تعنيه هذه الأرقام لحملات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي لعلامتك التجارية. السؤال هو، كيف يمكنك تحقيق أقصى استفادة من هذه الإمكانات المذهلة؟

الإجابة بسيطة ومعقدة في نفس الوقت. تكمن جذور سمعة إنستغرام في الحصول على اللايكات. الجزء المعقد هو التحدي المتمثل في الحصول على ما يكفي منها لجذب انتباه دائم لحسابك.

لحسن الحظ، هناك طريقة مضمونة: شراء لايكات انستقرام. سنعرض أفضل سبع شركات تسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي تقدم تفاعلا فوريا وآمنا على إنستغرام. ما هي أفضل طريقة لبدء ذلك من خلال عرض أفضل موقع لشراء لايكات إنستغرام؟

إشتري لايكات إنستغرام من هذه المواقع الموثوقة

Likes.io

Like.io كرسوا خبراتهم لـ إنستغرام. يقدمون أربعة أنواع من الخدمات، وهي اللايكات واللايكات التلقائية والمشاهدات والمتابعين.

مراجعة

ينقسم برنامج اللايكات لهذه الشركة إلى فئتين رئيسيتين: اللايكات عالية الجودة واللايكات المميزة. كلتاهما يوفران المزيد من لايكات إنستغرام القادمة من أناس حقيقيين.

تتوفر عشر حزم لايكات عالية الجودة، تتراوح من 50 إلى 30000 إعجاب. وفي الوقت نفسه، يمكنك الاختيار من بين سبع حزم لايكات متميزة، تتراوح من 50 إلى 10000 إعجاب. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك توقع تسليم فوري تقريبًا بمجرد تسوية مدفوعاتك.

Followers.io

Followers.io هي شركة تسويق وسائط اجتماعية رائعة أخرى للحصول منها على احتياجات إنستغرام الخاصة بك. مثل الشركة السابقة، يركزون أيضًا على إنستغرام بمفرده من خلال ثلاث خدمات معروضة: اللايكات والمشاهدات والمتابعين.

مراجعة

لديهم مجموعة رائعة من الحزم، 13 في المجموع، تتراوح من 50 إلى 1000000 إعجاب. لا تقلق. لديك خيار تقسيم هذه اللايكات على منشورات متعددة. شراء متابعين انستقرام حقيقيين

يضمن Followers.io أيضًا أنهم لن يطلبوا منك تقديم كلمة المرور الخاصة بك. ستأتي جميع لايكاتك أيضًا من حسابات يديرها أشخاص حقيقيون لضمان أمان إنستغرام الخاص بك والأمن السيبراني.

Stormlikes.net

ولكن ماذا عن رجال الأعمال الذين لديهم حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي على منصات أخرى؟ هل هذا يعني أنهم سيحتاجون إلى البحث في مكان آخر لتحقيق المشاركة التي يحتاجون إليها هناك أيضًا؟ ليس بالضرورة.

Stormlikes.net هو متجر شامل يقدم خدماته لمنصات متعددة. يقدمون خدمات لـ Facebook و Spotify و TikTok، والعديد من المنصات الاخرى. لكن ما نود أن نبرزه هو خدمات إنستغرام الأربعة: اللايكات، واللايكات التلقائية، والمشاهدات، والمتابعون.

مراجعة

قسم Stormlikes.net أيضًا برامج اللايكات على إنستغرام إلى فئتين: عالية الجودة ومميزة. لديهم 11 حزمة عالية الجودة تتراوح من 50 إلى 50000 إعجاب. وفي الوقت نفسه، هناك عشر حزم متميزة، تتراوح من 50 إلى 30000 إعجاب.

مرة أخرى، يضمنون النمو الطبيعي القادم من حسابات حقيقية لضمان الامتثال لـقوانين إنستغرام. كل ما عليك فعله هو ضبط الحساب الخاص بك الى وضع عام، وتقديم اسم حسابك وعنوان بريدك الإلكتروني، وأخيرًا، تسوية مدفوعاتك.

GetViral.io

مثلStormlikes.net ، يغطي GetViral.io أيضًا العديد من منصات الوسائط الاجتماعية. تشمل هذه المنصات Spotify و Soundcloud وTwitter ، على سبيل المثال لا الحصر.

لديهم أربع خدمات متعلقة بـ إنستغرام: اللايكات، اللايكات التلقائية، المشاهدات، والمتابعون. لأغراض هذه المراجعة، نود التركيز فقط على خدمة اللايكات الخاصة بهم.

مراجعة

يقدم GetViral.io تسع حزم في المجموع، تتراوح من 100 إلى 40000 إعجاب. ومع ذلك، فإن تفانيهم في خدمة العملاء والملاءمة يميزهم عن الشركات الأخرى الواردة في هذه المجموعة.

ستكون مسرورا أن تعلم أنهم يقدمون رقم تتبع لكل طلب حتى تتمكن من تتبع تقدم طلبك بدقة. بالإضافة لهذا، يقدم GetViral.io دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر الهاتف والدردشة الحية والبريد الإلكتروني ونموذج الاتصال على موقع الويب الخاص بهم.

SocialPackages.net

كما يوحي الاسم، تغطي SocialPackages.net مجموعة واسعة من منصات الوسائط الاجتماعية. لديهم خدمات التفاعل لسبعة مواقع، بما في ذلك فايسبوك ويوتيوب وتويتر. تظل منصتهم الرئيسية هي إنستغرام، من خلال أربع خدمات مختلفة: اللايكات والمشاهدات والتعليقات والمتابعين.

مراجعة

لديهم تسع حزم تتراوح من 100 إلى 40.000 إعجاب على إنستغرام. أكثر ما يعجبنا عنهم هو أنهم أشاروا على وجه التحديد إلى أن لايكاتهم من مصادر عالمية متنوعة، وليس فقط من الولايات المتحدة الأمريكية وحدها. وهذا يعطي خدمة لايكاتهم الحقيقية طبقة إضافية من المصداقية.

تأتي كل خطة مع إعادة تعبئة أيضًا، مما يضمن حصولك على أقصى استفادة من قيمة أموالك.

FastLikes.io

اسمهم يقول ذلك. يفتخر FastLikes.io بكونه أفضل موقع لشراء لايكات إنستغرام نظرًا لسرعة توصيلها.

علاوة على ذلك، فهم لا يقدمون فقط خدمات التفاعل الاجتماعي على هذه المنصة وحدها، بل وحتى على المواقع الأخرى، بما في ذلك Facebook و Twitter و Spotify

ومع ذلك، سنركز على خدمات إنستغرام الخاصة بهم. هناك خمسة: اللايكات، اللايكات التلقائية، المشاهدات، التعليقات، والمتابعين. في الواقع، اسمح لنا بالبحث بشكل معمق في خدمات الإعجاب الخاصة بهم.

مراجعة

يقدمون تسع حزم تتراوح من 100 إلى 40000 إعجاب. تضمن كل حزمة اللايكات الطبيعية القادمة من حسابات متوافقة مع إنستغرام. مثلSocialPackages.net ، فإنها توفر أيضًا لايكات من جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك، وبغض النظر عن سرعة التسليم، فإن ميزتهم الرئيسية هي سهولة عملية تقديم الطلب. حيث لن يقوموا بطلب أي من بيانات اعتماد حسابك ولكن فقط عنوان URL لصفحتك. لن يطلبوا حتى اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني. هذا مثالي لمن يجدون صعوبة في إفشاء مثل هذه المعلومات.

Viralyft

أخيرًا، اسمح لنا بالختام و بقوة معViralyft ، وهي شركة تسويق أخرى رائعة على وسائل التواصل الاجتماعي تقدم خدمات المشاركة. إنها تغطي سبع منصات مختلفة في نطاق خدماتها، بما في ذلك TikTok و Spotify وبالطبع إنستغرام.

بالنسبة لخدماتهم المتعلقة بـ إنستغرام، هناك خمسة: اللايكات، اللايكات التلقائية، المشاهدات، التعليقات، والمتابعين.

مراجعة

بشكل مثير للإعجاب، قد يكونون أقدم شركة في هذه القائمة، ولديهم 50 عامًا من الخبرة التسويقية. لديهم تسع حزم إعجاب تتراوح من 100 إلى 40000 إعجاب. هذه لايكات عالية الجودة تأتي من حسابات حقيقية يمكنك تقسيمها إلى منشورات متعددة.

ومع ذلك، فإن أحد الأشياء التي يفخرون بها هو أخلاقيات العمل القوية لديهم. نحن نحترم ذلك. حيث، لا يوجد الكثير من الشركات التي يمكنها بفخر ادعاء هذه الفضيلة.

زيادة لايكات إنستغرام الخاصة بك بنجاح

هذا اخر العنقود! لذا، هل اخترت شركة ترغب في العمل معها للحصول على المزيد من اللايكات على إنستغرام لمنشوراتك؟

كهدية وداع سريعة، إليك نصيحة أخيرة لزيادة اللايكات: اخلط منشوراتك. بمعنى، لا تنشر نفس النوع من المحتوى كل يوم. امنح جمهورك عبر الإنترنت بعض التنوع. في الواقع، يقترح Lifehack تجربة خمسة أنواع مختلفة من الصور.

حظ سعيد!