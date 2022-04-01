هواوي تعلن عن تأجيل إطلاق نظامها الجديد

كشفت بعض التقارير الواردة من شركة هواوي الصينية عن تأجيل الشركة إطلاق النسخة الجديدة من نظام Harmony OS 3.0 لأسباب تقنية.

وأشارت التقارير إلى أن المطورين واجهوا مشكلات تقنية وبرمجية خلال تطويرهم الإصدار الجديد، والذي فشل في اجتياز اختبارات المبرمجين.

وكانت الشركة الصينية قد أعلنت في العام الماضي عن نيتها إصدار النظام Harmony OS 3.0 الذي سيسهل على المستخدمين استخدام أجهزتها الذكية، وسيساعد المطورين على صنع تطبيقات بكفاءة عالية.

ومن المتوقع أن يعزز النظام الجديد قدرات هواتف هواوي على الاقتران بتقنيات المنازل الذكية.

وكان من المفترض أن تطلق الشركة الصينية النسخة التجريبية من نظام Harmony OS 3.0 لجميع المستخدمين في مارس الماضي، على أن تطلق النسخة الرسمية في يوليو.

يذكر أن هواوي لم تكشف عن الموعد الجديد لإطلاق النسخة التجريبية والرسمية من نظام Harmony OS 3.0.

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