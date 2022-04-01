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هواوي تعلن عن تأجيل إطلاق نظامها الجديد

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت بعض التقارير الواردة من شركة هواوي الصينية عن تأجيل الشركة إطلاق النسخة الجديدة من نظام Harmony OS 3.0 لأسباب تقنية.

وأشارت التقارير إلى أن المطورين واجهوا مشكلات تقنية وبرمجية خلال تطويرهم الإصدار الجديد، والذي فشل في اجتياز اختبارات المبرمجين.

وكانت الشركة الصينية قد أعلنت في العام الماضي عن نيتها إصدار النظام Harmony OS 3.0 الذي سيسهل على المستخدمين استخدام أجهزتها الذكية، وسيساعد المطورين على صنع تطبيقات بكفاءة عالية.

ومن المتوقع أن يعزز النظام الجديد قدرات هواتف هواوي على الاقتران بتقنيات المنازل الذكية.

وكان من المفترض أن تطلق الشركة الصينية النسخة التجريبية من نظام Harmony OS 3.0 لجميع المستخدمين في مارس الماضي، على أن تطلق النسخة الرسمية في يوليو.

يذكر أن هواوي لم تكشف عن الموعد الجديد لإطلاق النسخة التجريبية والرسمية من نظام Harmony OS 3.0.

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قناة 218 الليبية

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