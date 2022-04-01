شاب فلسطيني يخاطر بحياته من أجل إنقاذ قط

خاطر شاب فلسطيني، يدعى إبراهيم القرعان ،بحياته من أجل إنقاذ قط علق في قمة عمود كهربائي.

وقال الشاب، البالغ من العمر 24 عامًا، إنه كان عائدًا إلى منزله عندما سمع صوت القط المسكين وشاهده عالقًا بين الموت والحياة، الأمر الذي دفعه إلى الاستعانة بأصدقائه من أجل تسلق العمود الأملس.

وتسلق إبراهيم العمود الكهربائي وبيده عصا حث من خلالها القط على القفز باتجاه قطعة القماش التي كان أصحابه يمسكون بها لحمايته من الاصطدام بالأرض عند السقوط.

وبالفعل، قفز القط بمجرد اقتراب إبراهيم منه، ووقع على قطعة القماش ثم فرّ هارباً من المكان.

وعبّر الشاب الفلسطيني عن سعادته بإنقاذ حياة القط، وقال إن إنسانيته دفعته إلى إنقاذ القط بغض النظر عن الخطر الحقيقي الذي هدد حياته أثناء محاولة إنقاذه.

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