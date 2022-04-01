نصائح للصائم لتجنب الآثار السلبية لبعض المأكولات في شهر رمضان

218 ـ خاص

حول صحة الصائم في شهر رمضان وكيفية تحضير الجسم للدخول في الصوم، وما الذي على مرضى السكر اتباعه لتجنب أي أعراض سلبية؟ التقينا أخصائية التغذية تهاني الفرجاني.

تهاني الفرجاني حاصلة على شهادة البكالوريوس في التغذية العلاجية عام 2013، ومن أوائل الدفعة 14 كلية الصحة العامة، خبرة خمس سنوات في مجال التغذية.

ـ من الطبيعي أن يشعر الصائم مع بداية الشهر بأعراض كآلام الرأس والتعب والدوار والخمول، هل تمت خطوات يمكن اتباعها لتحضير الجسم للصيام؟

ـ نعم. وأهم هذه الخطوات هي:

ـ البدء في تقليل عدد اكواب المنبهات مثل القهوة والشاي لتجنب الصداع أول يوم رمضان.

– تأخير موعد تناول وجبات الفطور والغداء ليتناسب مع توقيت الرمضاني.

– البدء في الصيام القضاء أو الصيام العكسي.

– التقليل أيضًا من تناول السكريات والحلويات والأكل الغير صحي الذي يحفز أجسامنا على الشعور بالجوع.

ـ الزيادة بشكل تدريجي في شرب أكواب من الماء خلال اليوم لترطيب أجسامنا.

ـ كم لتر من الماء ينصح الصائم بشربها يوميًا؟

ـ العدد المثالي لشرب أكواب الماء من 8 إلى 12 كوب في اليوم تكون مقسمة من الفطور إلى السحور أي ما يعادل 2 لتر إلى 3 لتر.

ـ نصائحك لمرضى السكر في رمضان؟

– استشارة طبيبك المختص لتحديد جرعة الأنسولين المناسبة في شهر رمضان.

ـ قياس السكر بشكل دوري أثناء الصيام خاصة في فترتي الظهر والعصر لمراقبة مستوى سكر الدم لاتخاذ الاحتياطات اللازمة في حالة حدوث ارتفاع أو انخفاض السكر.

ـ تأخير موعد تناول وجبة السحور بقدر الإمكان لمريض السكر حتى لا يشعر بالتعب والجوع من بداية النهار.

ـ تناول عدد قليل من التمر عند الإفطار واختيار منتجات الألبان خالية الدسم.

ـ التحكم في كمية الأكل والتركيز على اختيار نوعية الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المعقدة مثل حبوب القمح الكاملة مثل الشوفان والأرز الأسمر والفريك والبرغل والدشيشة والزميتة.

ـ تناول الشوربات الدافئة مثل شربة الخضروات أو شربة العدس وتناول حصة من المصادر الحيوانية مثل صدر الدجاج منزوع الجلد.

ـ تجنب تناول الأطعمة الدسمة والمقليات والحلويات والمشروبات الغازية والعصائر المعلبة.

ـ تجنب القيام بالأعمال الشاقة أو ممارسة الرياضة أو المشي خلال فترة النهار في شهر رمضان.

ـ هل هناك أنواع معينة من الأكل يجب الابتعاد عنها في رمضان؟

ـ تجنب تناول الأطعمة الدسمة التي تحتوي على السعرات الحرارية العالية عند الإفطار.

ـ التقليل من تناول الحلويات مثل الكنافة وبلح الشام والبسبوسة.

ـ تجنب شرب العصائر المعلبة والملونة والمشروبات الغازية التي تزيد من تلبك المعدة وترفع من سكر الدم بسرعة.

ـ تجنب اللحوم الحمراء والمقليات والمعجنات وأكل المطاعم.

ـ عدم تحضير أصناف عديدة من المأكولات على المائدة الرمضانية لتجنب التخمة وعسر الهضم.

ـ ما هي المشروبات التي يمكنها تقوية جهاز المناعة؟

ـ المشروبات التي تقوي الجهاز المناعي يجب أن تحتوي على مضادات أكسدة وفيتامينات معينة مثل فيتامين (C) الموجود في الفاكهة الحمضية مثل البرتقال والفراولة والكيوي والليمون التي يمكننا تحضيرها كمشروبات منعشة أو أكلها طازجة للاستفادة أكثر من قيمتها الغذائية.

ـ بعض الخضروات التي بإمكاننا تحضيرها كمشروبات تقوي المناعة مثل البنجر والليمون وأوراق النعناع.

ـ مشروب دافئ من الزنجبيل والكركم وملاعق من العسل الأصلي يعمل على تخفيف أعراض الأنفلونزا واحتقان الرقبة.

ـ كوب من الشاي الأخضر وعود القرفة الذي يعمل على تقوية الجهاز المناعي ويسيطر على مستوى السكر في الدم وخفض معدل الكولسترول.

ـ هل يعتبر صيام رمضان فرصة لإنقاص الوزن؟

ـ نعم بالتأكيد يستطيع الصوم أن يعدل الشهية ويخفف الرغبة في السكريات ويقلل الجوع والرغبة في تناول الطعام باستمرار ويحسن أيضًا من معدل الحرق بتحسين مستوى الأنسولين عند الشخص ويساعد على حرق دهون البطن العميقة والمتركزة حول الأعضاء الحشوية، كل هذه المزايا مرهونة بالنظام الغذائي بعد الإفطار في رمضان.

ـ ما هو التوقيت المناسب للسحور؟ وهل يجب الابتعاد عن الأكل الدسم فترة السحور؟

ـ كل ما كان توقيت وجبة السحور متأخرًا كلما قلّ الإجهاد والجوع والتعب خلال فترة الصيام في النهار واقتداء بسنة رسولنا محمد صل الله عليه وسلم “‏لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور”.

وبخصوص الشق الثاني من السؤال؛ يجب تجنب تناول الأطعمة الدسمة والمقليات والحلويات والمخللات والمعجنات في وجبة السحور؛ بسبب صعوبة هضمها وما ينتج عنها من تخمة وعسر هضم وحموضة، وبالتالي يسبب ذلك إزعاجًا للصائم ويزداد العطش والصداع خلال فترة الصيام.

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