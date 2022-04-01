وأخيراً شركة ون بلس تُطلق هاتف OnePlus 10 Pro للأسواق العالمية

أطلقت شركة OnePlus هاتفها الرائد OnePlus 10 Pro في شهر يناير الماضي في موطنها الرئيسي، الصين. هذه هي المرة الأولى التي تلتزم فيها الشركة الصينية بمخطط إطلاق يأتي بهذا الشكل حيث كان من المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف في السوق العالمية مباشرةً.

ولكن على كل حال، أطلقت الشركة بالأمس هاتفها الرائد من أجل الأسواق العالمية، حيث وصل الهاتف بالفعل إلى بعض الدول من بينها الهند وبعض دول أوروبا وأمريكا الشمالية. دعونا نلقي نظرة على سعر ومواصفات هاتف OnePlus 10 Pro بالتفصيل.

الشاشة والتصميم

تصميم هاتف OnePlus 10 Pro مستوحى من تصميم هاتف Galaxy S21 Ultra حيث يأتي بنتوء كاميرا معدني ملتصق بالإطار الجانبي للهاتف.

على الجانب الأيمن تحصل على شريط تمرير التنبيه والذي من شأنه أن يساعدك على استبدال أوضاع الهاتف من الخارج دون الحاجة إلى فتح القفل. الجانب الخلفي مصنوع طبعاً من الزجاج. تبلغ أبعاد الهاتف 163×73.9×8.5 مم ويزن 200.5 جرام.

الشاشة عبارة عن لوحة عرض AMOLED LTPO 2.0 قياس 6.7 بوصة تدعم معدلات التحديث الديناميكية من 1Hz وحتى 120Hz. الشاشة عبارة عن لوحة عرض منحنية بدقة +QHD أبعاد عرضها 3216×1440 بكسل بكثابة 525 بكسل في البوصة الواحدة.

تحتوي الشاشة على فتحة ثقب في الركن العلوي الأيسر من أجل كاميرا الصور الشخصية وتبلغ معدلات سطوعها 1300 نقطة ضوئية مع نسبة عرض إلى ارتفاع بلغت 20:9 وبلغت مساحة الشاشة إلى الهيكل 92.7% محمية بطبقة زجاج Corning Gorilla Glass Vectus.

الأداء

يتم تشغيل هاتف OnePlus 10 Pro بواسطة معالج كوالكم الرائد Snapdragon 8 Gen 1 SoC مقترناً بذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل إلى 12 جيجابايت من النوع LPDDR5 مع ذاكرة تخزينية من النوع UFS 3.1.

يعمل الهاتف بواسطة واجهة ColorOS 12.1 المستندة على نظام أندرويد 12 ويتمتع الهاتف بالعديد من الميزات المميزة لهواة ألعاب الهواتف الذكية مثل وضع HyperBoost لتعزيز أداء الهاتف داخل الألعاب.

يستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة ويتم بيع الإصدار الموجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع شاحن مُرفق في العلبة بقدرة 65 وات. في حين أن المستخدمين في أوروبا والهند يحصلون على شاحن بقدرة 80 وات.

جدير بالذكر أن الهاتف يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات، كما أنه يدعم الشحن اللاسلكي العكسي. تشتمل سُبل الاتصال في الهاتف على تقنية شبكات الجيل الخامس 5G و WiFi 6 وبلوتوث 5.2 و GNSS و NFC و USB-C ومحرك اهتزاز خطي بمحور x-axis ومكبرات صوت ستريو مزدوجة داعمة لتقنية Dolby Atmos.

الكاميرا

بالنسبة لقدرات التصوير الفوتوغرافي، يحتوي الهاتف على مستشعر رئيسي Sony IMX789 بدقة 48 ميجابكسل مدعوماً بنظام التثبيت البصري OIS بالإضافة إلى عدسة فائقة الاتساع Samsung ISOCELL JN1 بدقة 50 ميجابكسل بزاوية رؤية مجالها 150 درجة وعدسة تقريب بدقة 8 ميجابكسل مدعومة بتقنية التثبيت البصري OIS بمعدل تقريب بصري 3.3x.

الجانب الأمامي يحتوي على عدسة Sony IMX615 بدقة 32 ميجابكسل. تم تطوير وضبط الكاميرا بالتعاون مع شركة Hasselblad الرائدة للتقنيات البصرية.

السعر