ياسمين عبد العزيز تجتمع بكريم عبد العزيز في مسلسل رمضاني جديد

دون أن تكشف عن تفاصيله؛ شوقت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز متابعيها لمسلسلها الرمضاني الجديد الذي سيجمعها بالفنان كريم محمود عبد العزيز.

ونشرت الممثلة المصرية فيديو ترويجيًا للمسلسل على حسابها في انستغرام، ظهرت فيه برفقة النجم كريم محمود عبد العزيز، وعلّقت على الفيديو بعبارة بمعنى: من الذي قال لك إني لن أعمل شيء في رمضان هذا العام.

ولم تكشف ياسمين عبد العزيز عن اسم المسلسل ولا عن الأبطال المشاركين فيه.

من جهةٍ أخرى قام زوجها الفنان أحمد العوضي بإعادة نشر المقطع على حسابه وعلّق عليه بتساؤل عن ماهية الشيء الذي ستقوم به ياسمين.

يذكر أن ياسمين عبد العزيز ظهرت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “اللي مالوش كبير”، برفقة زوجها أحمد العوضي.

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