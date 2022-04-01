بورصة الأغاني مستمرة.. وأغنيات جديدة دخلت السباق

واصل الفنانون العرب إطلاق الأغاني الجديدة التي دخلت سباق البورصة بفضل دعم الجمهور الكبير لها.

ومن خلال ما يلي سنتابع معًا ترتيب الأغاني العربية الجديدة هذا الأسبوع.

10- أوقات لنصايف زيتون، دخل الفنان السوري الشاب البورصة من خلال أغنية أوقات، والتي تعد تتر الجزء الثاني من مسلسل للموت.

الأغنية من كلمات مازن ضاهر، وألحان أحمد بركات، وإخراج فيليب أسمر، وحصدت أكثر من 211 ألف مشاهدة.

أوقات:

9- ديب ويب للجندي، أغنية جديدة طرحها مطرب الراب الليبي في 29 مارس الماضي، وتصدرت الترند في ليبيا وحققت أكثر من 492 ألف مشاهدة.

ديب ويب:

8- صوتك يا مطر لأمسي ميقو: واصلت الأغنية تقدمها في سباق البورصة، بعدما تقدمت مركزين من العاشر إلى الثامن ووصلت مشاهداتها إلى أكثر من 523 ألف مشاهدة.

صوتك يا مطر:

7- الباشا لمصطفى عنبه، أغنية راب طرحت في 23 مارس، وعرفت انتشارًا في مصر حيث تصدرت الترند الثالث فيها بعدما بلغ عدد مشاهداتها أكثر من 1,7 مليون مشاهدة.

الباشا:

6- وين وين لسيف نبيل، أطلق الفنان العراقي الشاب هذه الأغنية في 26 مارس الماضي، وحظيت بشعبية كبيرة وحققت أكثر من 2,7 مليون مشاهدة.

الأغنية من كلمات محمد الوصافي، وألحان سيف نبيل، وإخراج كميل طانيوس.

وين وين:

5- أوبريت ست عظيمة، لعمر كمال، شيماء المغربي، والطفل أسامة محمد، واصلت الأغنية الذي أطلقت بمناسبة عيد الأم تقدمها في سباق البورصة ووصلت إلى المركز الخامس بعدما كانت سادسة في الأسبوع الماضي برصيد 2.8 مليون مشاهدة.

أوبريت ست عظيمة:

4- بعودة يا بلادي لويجيز، تقدمت الأغنية التي تعد واحدة من أهم أغاني فيلم “كابتن الزعتري” من المركز السابع إلى الرابع، بعدما حصدت أكثر من 1,6 مليون مشاهدة خلال الأسبوع الماضي رفعت رصيدها الكلي إلى 3,8 ملايين مشاهدة منذ طرحها لأول مرة في 19 مارس.

بعودة يا بلادي:

3- في حومتك طايح استمرت أغنية الراب التي أطلقت في 15 مارس في التقدم على سلم بورصة الأغاني العربية، ووصلت إلى المركز الثالث بعدما كانت خامساً في الأسبوع الماضي بعدد مشاهدات بلغ 4,7 ملايين مشاهدة.

في حومتك طايح:

2- أمي جنة لحسين الجسمي، حافظت الأغنية التي أطلقها حسين الجسمي بمناسبة عيد الأم على المركز الثاني في سباق البورصة، ووصل عدد مشاهداتها إلى 5,1 ملايين مشاهدة.

أمي جنة:

1- شايف طيفك لسيلاوي، تمكنت الأغنية التي صدرت في 18 مارس من تصدر قائمة بورصة الأغاني العربية لهذا الأسبوع بعدما حققت 6,8 ملايين مشاهدة بزيادة 2,8 مليون مشاهدة عن الأسبوع الماضي الذي احتلت فيه المركز الثالث.

شايف طيفك:

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية