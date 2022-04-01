إيمي ودنيا غانم تظهران في إعلان لمستشفى لعلاج السرطان

أعلنت الفنانتان المصريتان دنيا وإيمي سمير غانم عن تسجيلهما إعلانًا جديدًا لمستشفى لعلاج السرطان، سيعرض في رمضان 2022.

وسيتناول الإعلان دعم مستشفى “500 500” المختص في علاج مرضى السرطان، حيث ستلعب دنيا وإيمي دورًا رئيسًا في الإعلان.

وسيعوض الإعلان غياب الفنانتين عن الموسم الرمضاني القادم، حيث جاء غياب دنيا بسبب تأجيل عرض مسلسل “عالم موازي” للعام الثاني على التوالي، أما إيمي فستواصل غيابها عن رمضان للعام الثالث على التوالي، ليبقى مسلسل “سوبر ميرو” آخر أعمالها الرمضانية.

يذكر أن إيمي احتفلت قبل أيام عدّة بعيد ميلادها الـ 35 من خلال نشر التهاني التي وصلت إليها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

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