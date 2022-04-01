حديقة أميركية تشهد ولادة حيوان ليمور نادر

شهدت حديقة حيوانات جاكسونفيل الواقعة في ولاية فلوريدا الأميركية ولادة نادرة لحيوان ليمور أسود بعينين زرقاء.

وأعلنت الحديقة عبر صفحتها في فيس بوك الخبر، وقالت إن هذا الطفل هو الثاني الذي يولد في الحديقة لوالديه هندريكس وهيمسوورث.

وأشارت إلى أن الصغير سيعيش خلال الفترة القادمة مع والديه بعيدًا عن بقية أفراد المجموعة، قبل أن ينضم إلى بقية أفراد المجموعة.

وعبّر المسؤولون في الحديقة عن سعادتهم بالمولود الجديد، وقالوا إنّ الليمور الأسود ذو العيون الزرقاء مهدد بالانقراض، وأكدوا على أهمية هذه الولادة في استدامة هذا النوع من الحيوانات على المدى البعيد.

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