تامر حسني يُحضّر مع أبنائه لأغنية رمضانية جديدة

شوّق الفنان المصري تامر حسني متابعيه لأغنيته الرمضانية الجديدة “رمضان كريم”، التي سيؤديها مع أطفاله تاليا، أمايا، وآدم.

ونشر الفنان المصري على حسابه في إنستغرام فيديو من داخل الاستديو أثناء تسجيل الأغنية، المقرر طرحها على يوتيوب في شهر رمضان.

وعبّر تامر حسني عن سعادته بمشاركة أطفاله في غناء أغنية رمضانية، واختتم المنشور بتهنئة عشاقه بمناسبة الشهر الفضيل، ودعاهم لانتظار فيديو كليب الأغنية.

وأغنية “رمضان كريم” من كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان محمد أنور، وتوزيع محمد ياسر.

يُذكر أنّ الفنان المصري أحيا خلال الأشهر الماضية مجموعة من الحفلات الناجحة، التي شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً من محبيه.

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