الهند تشهد ولادة نادرة لطفل برأسين وقلبين وثلاثة أذرع

شهدت مدينة راتلام الواقعة في ولاية ماديا براديش الهندية، حادثةً ولادة غريبة وغير مألوفة، إذ وضعت سيدة تُدعى شاهين خان طفلاً برأسين وقلبين و3 أذرع.

وقالت المرأة الهندية إنّها تفاجأت بعد الولادة بإنجابها طفلاً نادراً برأسين ملتصقين، لأنّها كانت تعتقد أنّها حامل بتوأم مكتمل.

من جانبهم قال الأطباء إنّ الطفل الذي وصفوه بالطفل المعجزة نُقل إلى مستشفى كبير في مدينة إندور، ووضع تحت المراقبة، وأشاروا إلى أن الطفل الذي يولد برأسين ملتصقين يحتاج للمراقبة لعدة أيام.

يُذكر أنّ حالة ولادة طفل برأسين ملتصقين تُعرف باسم dicephalic parapagus، وتحدث مرة واحدة كل مليون ولادة، وغالباً ما تؤدي إلى ولادة جنين ميت، وفي حال وُلد الجنين حياً فإنّ هناك احتمال كبير بأن يبقى حياً.

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