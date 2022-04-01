أبل تُطلق تحديثاً جديداً لمعالجة مشكلة نفاد البطارية

أطلقت شركة أبل الأمريكية تحديثاً جديداً لهواتف آيفون، لعلاج مجموعة من المشكلات التي عانت منها بعض الهواتف.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ التحديث IOS 15.4.1 لن يُقدّم إضافات جديدة، لكنّه سيعالج بعض المشكلات البرمجية التي كانت موجودة في النسخة السابقة.

ومن أبرز المشكلات التي سيحلها التحديث الجديد، مشكلة نفاد بطارية الهاتف بسرعة كبيرة، والمشكلات البرمجية لأجهزة Braille التي لم تكن تعمل بشكل جيد عند التنقل بالنصوص أو عرض التنبيهات.

وحسّن التحديث الجديد إمكانية الاتصال بأجهزة السمع الموجودة في هواتف آيفون، والتي كانت تفقد الاتصال أثناء استخدام تطبيقات مُعيّنة.

يُذكر أنّ العديد من مستخدمي هواتف iPhone 13 Pro و Pro Max، اشتكوا من نفاد البطارية بشكل سريع.

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